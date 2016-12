Daniel Radcliffe dans la peau de Freddie Mercury ?

Les rumeurs vont bon train au sujet du biopic sur Freddie Mercury. Dernière en date : Daniel Radcliffe serait pressenti pour incarner le leader du groupe Queen.

Après le désistement de Sacha Baron Cohen, on ne pensait pas entendre si rapidement reparler du biopic sur Freddie Mercury. Il faut bien l’avouer, physiquement, ça collait bien un Baron Cohen dans le peu du leader de Queen. Et bien les producteurs ne comptent pas en rester là. Le projet de biopic sur Freddie Mercury n’est pas encore enterré.

En effet, selon un quotidien britannique, la production du biopic aurait les yeux rivés sur Daniel Radcliffe. Celui qui restera (à tout jamais ?) Harry Potter aurait même déjà reçu une proposition ferme. Un choix pas si évident malgré tout, si peu évident même qu’il n’est pas spécialement plébiscité par les fans inconditionnels du groupe Queen.

Et pourtant! Le quotidien cite une source anonyme qui justifie pleinement ce choix : « Malgré son jeune âge, Daniel a fait forte impression lors de son interprétation du poète gay Allen Ginsburg, dans le film Kill Your Darlings. De plus, il est plus proche de la taille de Freddie que Sacha, qui est plus grand. Et puis Daniel sait très bien chanter ».

Car oui, Daniel Radcliffe, ce n’est pas QUE Harry Potter. Et une fois cette barrière psychologique rompue, finalement on se dit …. et pourquoi pas.